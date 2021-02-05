Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lider çıkacağız inşallah da lider bitireceğiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu. Toplantının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yaptı. Koç, "Hayırlı uğurlu olsun diliyorum, Mehmet Sepil'e de teşekkür ediyorum" dedi. Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine de değinen Koç, "Lider çıkacağız inşallah da lider bitireceğiz" şeklinde konuştu.

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