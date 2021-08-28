28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Canlı yayında duyurdu! Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe'ye Fabricio Bastos önerildi
Süper Lig'e ve Avrupa'ya hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler takıma yapılması planlanan takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de sol kanat ve forvet için gündeme yeni isimler geldi ancak sağ bek için menajerler tarafından Fabricio Bastos önerildi." dedi.
28.08.2021
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