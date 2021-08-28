28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira hakkında flaş sözler! "Gelen Pereira gidenden de iyi..."
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira'yı yorumladı. Deneyimli teknik adam hakkında konuşan Karaman, "Vitor Pereira'nın ilk dönemi çok sağlıklı bir dönemdi ancak takım içerisinde başka problemler vardı. Sonunda da şampiyonluğun kaçmasının ardından ayrılmak zorunda kalmıştı. Gelen Vitor Pereira gidenden iyi düzeye gelmiş durumda. O gün de zaten iyiydi" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
28.08.2021
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