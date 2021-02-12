13 Şubat 2021, Cumartesi
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Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe Arsene Wenger ile görüştü"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Uzundurukan, "Fenerbahçe 10 gündür hoca arıyor. Arsene Wenger ilk sırada." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
12.02.2021
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