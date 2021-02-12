Canlı yayında açıkladı! "Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye gelmesini yadırgamam"

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Fenerbahçe'deki bu gelişmeleri değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, "Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye gelmesini yadırgamam" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

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