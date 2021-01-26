Emre Bol: İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe birkaç adım önde

A Spor yorumcusu Emre Bol, Sabah Sporu programında İrfan Can Kahveci transferi hakkında konuştu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız futbolcu için Emre Bol, "Fenerbahçe, Galatasaray'a göre birkaç adım önde" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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