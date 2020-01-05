05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Brescia Zajc'a talip oldu

İtalyan kulübü Brescia, Fenerbahçeli Zajc için harekete geçti. Serie A'da küme düşme hattında bulunan Brescia'nın, Sloven yıldız için sarı lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi.
05.01.2020

Zajc için ilk adımı atan İtalyan ekibinin, Fenerbahçe'ye oyuncunun bonservis bedelini sorduğu belirtildi. Sarı lacivertli ekibin tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro istediği, Brescia'nın ise 3 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkardığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer edilen Zajc, Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaramadı... Geçtiğimiz ay da sakatlık geçiren 25 yaşındaki oyuncunun şubatta sahalara dönmesi bekleniyor...

Fenerbahçe'de bu sezon 5 maça çıkan Miha Zajc'ın İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi...

Brescia Zajc'a talip oldu Brescia Zajc'a talip oldu 05.01.2020
Zanka Fenerbahçe'nin oyuncusu değil "Zanka Fenerbahçe'nin oyuncusu değil" 04.01.2020
Fenerbahçe Guilherme için harekete geçti Fenerbahçe Guilherme için harekete geçti 04.01.2020
Fenerbahçe'ye N'jie önerisi Fenerbahçe'ye N'jie önerisi 04.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'den Tottenham'a ret Fenerbahçe'den Tottenham'a ret 04.01.2020
Comolli Marcelo'nun menajeriyle görüşecek "Comolli Marcelo'nun menajeriyle görüşecek" 03.01.2020
Fenerbahçe'ye Zajc müjdesi! Transferi için olumlu rapor geldi Fenerbahçe'ye Zajc müjdesi! Transferi için olumlu rapor geldi 03.01.2020
Max Kruse ve Fırat Aydınus şarkı söyledi Max Kruse ve Fırat Aydınus şarkı söyledi 03.01.2020
Fenerbahçe 16'lık stoperin peşinde Fenerbahçe 16'lık stoperin peşinde 03.01.2020
Fenerbahçe'ye N'Jie önerisi Fenerbahçe'ye N'Jie önerisi 03.01.2020
Fenerbahçe'den Tottenham'a ret Fenerbahçe'den Tottenham'a ret 03.01.2020
Yargıtay, kararı usul eksikliği nedeniyle bozdu Yargıtay, kararı usul eksikliği nedeniyle bozdu 03.01.2020
F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Resmi teklif yapıldı F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Resmi teklif yapıldı 03.01.2020
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'den flaş golcü hamlesi! Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'den flaş golcü hamlesi! 02.01.2020
Yargıtay şike davası kararını bozdu! Yargıtay şike davası kararını bozdu! 02.01.2020
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı 02.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı bombası! Transfer tarihini verdi
Ahmet Çakar'dan Zekeriya Alp'e: "Böyle rezillik olur mu?"
Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! Galatasaray...
Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı
Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye geliyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör