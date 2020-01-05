Fenerbahçe'den sol bek operasyonu! Listede 3 aday

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yoğun bir çalışma yürüten sarı-lacivertlilerde, sol bek bölgesine yapılacak transfer listesinde Kolarov, Rodriguez ve Kudriashov isimlerinin olduğu öğrenildi.