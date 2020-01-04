"Zanka Fenerbahçe'nin oyuncusu değil"

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Zanka ile ilgili konuşan Turhan, "Zanka Fenerbahçe'nin oyuncusu değil." ifadelerini kullandı.