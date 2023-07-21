FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai A Spor'a özel açıklamalarda bulundu!
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai, Hoffenheim'a gitti. Macar stoperin transferinin tamamlamak için harekete geçti. Szalai, Almanya'ya gitmeden önce A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Szalai'nin sözleri... | Fenerbahçe haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
Szalai A Spor'a özel açıklamalarda bulundu! 21 Temmuz 2023 | 12:00
02:51
Szymanski hedeflerini açıkladı! "F.Bahçe'de..." 20 Temmuz 2023 | 12:00
02:41
Becao İstanbul'da! Fenerbahçe yeni transferine kavuştu 20 Temmuz 2023 | 12:00
03:53
Hollanda'da Tadic damgası! 18 Temmuz 2023 | 12:00
01:58
Zaha transferinde sona doğru! 16 Temmuz 2023 | 12:00
00:38
Livakovic taraftara veda etti! 15 Temmuz 2023 | 12:00
03:26
Szalai'nin transferinde sona doğru! 15 Temmuz 2023 | 12:00
01:37
F.Bahçe Livakovic transferini bitiriyor! 15 Temmuz 2023 | 12:00