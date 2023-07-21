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FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai A Spor'a özel açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai, Hoffenheim'a gitti. Macar stoperin transferinin tamamlamak için harekete geçti. Szalai, Almanya'ya gitmeden önce A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Szalai'nin sözleri... | Fenerbahçe haberleri

21 Temmuz 2023 | 18:35
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