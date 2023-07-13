Arda Güler rakibini tarumar etti! İZLE
Real Madrid'n Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, antrenmanlarda ov yapmaya devam ediyor. Önceki antrenmanda rakibine attığı bacak arası çalımıyla dikkat çeken genç yıldız bu kez de takım çalışması sırasındaki çalımı ve attığı golle büyük beğeni topladı. Arda'nın bu şık hareketlerini İspanyol devi resmi twitter hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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