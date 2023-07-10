Arda Güler antrenmanda şov yaptı!
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, yeni takımıyla çıktığı antrenmanda göz doldurdu. Takım çalışması sırasında Arda'nın attığı çalım ise sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen ve paylaşılan videolar arasına girdi.
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