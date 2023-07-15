Fenerbahçe Livakovic transferini bitiriyor!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferi için oyuncu ve kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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