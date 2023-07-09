TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Alexander Djiku için geri sayımda!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, son olarak Strasbourg forması giyen ve adı Beşiktaş ile de anılan Ganalı stoper Alexander Djiku ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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