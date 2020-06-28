28 Haziran 2020, Pazar

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Ali Koç'tan transferdeki rakiplerine mesaj

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturacaklarını söyledi... Koç, transferdeki rakiplerine de mesaj göndererek "Fenerbahçe eğer bir oyuncuya gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe'ye gelecektir. " ifadelerini kullandı...
28.06.2020
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