Erman Toroğlu: Emre Belözoğlu bir pozisyonla bütün geçmişini temizleyecekti

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında Emre Belözoğlu ve Gökhan Töre arasında yaşanan ve Malatyasporlu futbolcunun kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, "Emre Belözoğlu hakeme gidip 'Kartlık pozisyon değil' dese bir pozisyonla bütün geçmişini temizleyecekti." dedi.

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