27 Haziran 2020, Cumartesi
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Emre Bol: Fenerbahçe'nin attığı 3. gole üzüldüm
A Spor yorumcusu Emre Bol, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Bol, "Fenerbahçe'nin attığı 3. gole üzüldüm. Haksız yere alınacak bir 3 puana sevinecek kadar kötü bir insan değilim. Gökhan Töre'ye verilen ikinci sarı kartın sarı kartla ilgisi yok. Sarı kartı geçtim faulle ilgisi yok." dedi.
27.06.2020
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