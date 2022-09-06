Ali Koç ile Erden Timur arasında transfer diyaloğu! "Ne para harcadın ya"
TFF'ye silahlı saldırının ardından Süper Lig kulüpleri federasyona geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray yöneticisi Erden Timur arasında transfer diyalogu gerçekleşirken o anlar kameralara yansıdı. Sarı-lacivertlilerin başkanı Timur'a, "Ne para harcadın ya" ifadelerini kullanırken; Timur ise "Harcamadım da öyle görünüyor." dedi. İşte o anlar...
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