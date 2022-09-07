Fenerbahçe Beşiktaş'ın gündemindeki Tayyip Talha Sanuç için devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Akdeniz ekibine genç stoperin şartlarını sorduğu öğrenildi. Transfer gelişmesiyle ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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