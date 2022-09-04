Çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "Dinamo Kiev maçı öncesi galibiyet çok değerliydi"
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırladı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin performansını A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök değerlendirdi. Özkök, "Dinamo Kiev maçı öncesi bu galibiyet çok değerliydi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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