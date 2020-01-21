Ali Koç: Cumhurbaşkanımız bu konulara çok hakim

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, TRT Spor yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mali konular hakkında önemli detaylar veren Koç, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili sözlerine değindi ve "Cumhurbaşkanımız bu konulara çok hakim. 'Bizi bulaştırmayın bu işlere. Oturun orta noktayı bulun. Siyaseti karıştırmayın' dedi. Cumhurbaşkanımız futbol siyasete, siyaset futbola karışsın istemiyor" ifadelerini kullandı.