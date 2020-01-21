21 Ocak 2020, Salı
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Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe Avrupa'ya gidebilecek mi?
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, mali konulardan transfer dönemi politikasına kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, Türkiye'de artık yıllık 3 milyon euro, 4 milyon euro gibi ücret ödemeleri imkansız. İsim vermeyeceğim ama yurt dışında 700-800 bin euro'ya oynayan oyuncu buraya 3-3.5 milyon euro'ya geliyordu. Şampiyon olsak bile yeniden yapılandırmayla Avrupa'ya gidebiliriz." dedi.
21.01.2020
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