21 Ocak 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ali Koç'tan net açıklamalar! Transferde B planımız yok

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündem ile alakalalı açıklamalarda bulundu. Transfer ve limit konusuna da değinen Koç, "Limitlerle alakalı bize esneklik sağlanmadığı sürece bizim transfer açısından B planımız yok" diye konuştu.
21.01.2020

Ali Koç'tan net açıklamalar! Transferde B planımız yok Ali Koç'tan net açıklamalar! Transferde B planımız yok 21.01.2020
Ali Koç: Cumhurbaşkanımız bu konulara çok hakim Ali Koç: Cumhurbaşkanımız bu konulara çok hakim 21.01.2020
Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe Avrupa'ya gidebilecek mi? Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe Avrupa'ya gidebilecek mi? 20.01.2020
Fenerbahçe olarak biz de bittik "Fenerbahçe olarak biz de bittik" 20.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı "Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı" 20.01.2020
Fenerbahçe'de kimler gidecek? Fenerbahçe'de kimler gidecek? 20.01.2020
Muriç'ten 'kırmızı kart' açıklaması Muriç'ten 'kırmızı kart' açıklaması 20.01.2020
Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor "Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor" 19.01.2020
Canlı yayında F.Bahçe'ye transfer müjdesi! Geldi, rahat olun Canlı yayında F.Bahçe'ye transfer müjdesi! "Geldi, rahat olun" 19.01.2020
Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun "Vedat kırmızı kartı bilerek gördüyse alnından öpüyorum, helal olsun" 19.01.2020
Ersun Yanal: Hem oyun olarak hem de skor olarak mutlu ediciydi Ersun Yanal: Hem oyun olarak hem de skor olarak mutlu ediciydi 19.01.2020
4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler "4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler" 18.01.2020
Ali Koç: Fenerbahçe şu an transfer yapamıyor Ali Koç: Fenerbahçe şu an transfer yapamıyor 18.01.2020
Erman Toroğlu: Vedat Muriç bilerek yapıyor! Erman Toroğlu: Vedat Muriç bilerek yapıyor! 18.01.2020
Emre Belözoğlu bu sezonu tamamlar ama daha fazla gitmez "Emre Belözoğlu bu sezonu tamamlar ama daha fazla gitmez" 18.01.2020
Comolli'den istifa açıklaması Comolli'den istifa açıklaması 18.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Galatasaray'da Babel'in ardından bir ayrılık daha! Yeni takımı...
Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i
Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Galatasaraylı isim Beşiktaş yolunda
Luiz Gustavo'dan Marsilya'ya taş! Ayrılık süreci...
Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör