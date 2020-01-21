Ali Koç'tan net açıklamalar! Transferde B planımız yok

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündem ile alakalalı açıklamalarda bulundu. Transfer ve limit konusuna da değinen Koç, "Limitlerle alakalı bize esneklik sağlanmadığı sürece bizim transfer açısından B planımız yok" diye konuştu.