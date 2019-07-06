06 Temmuz 2019, Cumartesi

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Alexsandar Kolarov'da işlem tamam

Fenerbahçe, Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'un transferindeki pürüzleri giderdi. Sarı lacivertilerin kısa süre içerisinde Sırp futbolcunun transferini noktalandırması bekleniyor.
06.07.2019

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