05 Temmuz 2019, Cuma

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Fenerbahçe Kolarov'u bitirdi

Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Sırp savunmacı Aleksandar Kolarov'un transferinde tüm prüzleri giderdi. A Spor İstihbarat Şefi Aykur İnce, Kolarov'un transferi konusunda son gelişmeleri Transfer Hattı programına telefonla bağlanarak aktardı. İnce'nin verdiği bilgilere göre, kapının 4 milyon euro'dan açıldığı transferde Fenerbahçe rakamı 3 milyon euro'ya kadar çekti. İtalya'da başka takımda oynamak istemediğini belirten Kolarov'un transferi konusunda Fenerbahçe ile Roma masaya oturarak tüm prüzleri giderdi. Sırp savunmacının birkaç gün içerisinde resmi imzayı atacağı ve Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon kampına katılacağı öğrenildi.
05.07.2019

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