06 Temmuz 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı
Vedat Muriç transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Vedat Muriç transferinde ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe, gündeminde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı. Muriç’ten olumlu yanıt bekleniyor. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz aktardı.
06.07.2019
Vedat Muriç transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Vedat Muriç transferinde ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe, gündeminde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı. Muriç'ten olumlu yanıt bekleniyor. A Spor yorumcusu ve A Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programı canlı yayınına bağlanarak transfere dair detay ve gelişmeleri aktardı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Cocu'nun yeni adresi belli oldu
- Ahmet Ağaoğlu: "UEFA'nın 3 şartını da yerine getirdik"
- Vedat Muriç Fenerbahçe yolunda!
- Galatasaray'da Aboubakar harekatı
- Galatasaray'da son çare Belhanda
- Beşiktaş'ta rota Almanya
- Ahmet Ağaoğlu: "UEFA'nın 3 şartını da yerine getirdik"
- Galatasaray'da son çare Belhanda
- Cocu'nun yeni adresi belli oldu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"