Fenerbahçe Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı

Vedat Muriç transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Vedat Muriç transferinde ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe, gündeminde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı. Muriç’ten olumlu yanıt bekleniyor. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz aktardı.

Vedat Muriç transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Vedat Muriç transferinde ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe, gündeminde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı. Muriç'ten olumlu yanıt bekleniyor. A Spor yorumcusu ve A Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programı canlı yayınına bağlanarak transfere dair detay ve gelişmeleri aktardı.