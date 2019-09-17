17 Eylül 2019, Salı
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Alanyaspor'un 2. golünde kural hatası var mı? Erman Toroğlu yorumladı
Süper Lig'in 4. haftasında oynan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçında Akdeniz ekibinin bulduğu 2. golde kural hatası olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili görüşlerini Spor Ajansı programında paylaşan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Alanyaspor'un ikinci golünün kural hatasıyla uzaktan yakından alakası yok" dedi.
17.09.2019
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