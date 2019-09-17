Fenerbahçe'den TFF'ye flaş başvuru! Alanya maçı yeniden...

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-1 mağlubiyetle dönerken, kural hatası tartışmaları maça damga vurdu. Fenerbahçe yönetimi yayıncı kuruluşun ekrana getirmediği görüntüler ile başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında yenilen ilk goldeki taç pozisyonu için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Yayıncı kuruluşun ekrana yansımayan görüntülerini toplayan Fenerbahçe, 48 saat içinde itiraz etme hakkını kullanmayı düşünüyor.

Konu hakkında toplanan Fenerbahçe yönetimi, çok güçlü bir savunma hazırlamak için çaba gösteriyor. İtiraz başvurusu yapmaya çok sıcak bakan Fenerbahçe, yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği pilot kameraları üzerinden bir savunma hazırlıyor.

Fenerbahçe, savunmasına Avrupa liglerinden emsal görüntüleri de eklemeyi planlıyor.

DAHA ÖNCE MAÇ TEKRAR EDİLDİ Mİ?

Daha önce Süper Lig'de 4 maç çeşitli sebeplerden dolayı tekrar edilmişti.

GAZİANTEPSPOR - DENİZLİSPOR

1994-1995 sezonunun 2. haftasında, 21 Ağustos 1994 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Gaziantepspor ile Denizlispor arasında yapılan ve 1-0 ev sahibi ekibin lehine sonuçlanan maçta, Gaziantepspor kazandığı bir ofsayt atışını rakip sahadan kullandı. Hakem Sebahattin Şahin atışın kullanıldığı yere dikkat etmeyince, oyun devam etti. Televizyonlarda kural ihlalinin gösterilmesinin ardından, yapılan başvuru sonucunda maç iptal edilerek, kural hatası nedeniyle yeniden oynandı. Gaziantepspor, tekrar maçını da 3-1 kazandı.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR

2003-2004 sezonunda, 8 Kasım 2003 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında hakem Ali Aydın, 86. dakikada 2. sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Victoria'ya kırmızı kart çıkarmadığı için kural hatası oluştu. Bunun üzerine karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ

2004-2005 sezonunun 19. haftasında ise BJK İnönü Stadı'nda yapılan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında bu kez hakem Kuddusi Müftüoğlu kural hatası yaptı. Müftüoğlu, 1-1 biten maçta, Gençlerbirliği'nin serbest vuruştan attığı gol sırasında, önce oyunu başlatmak için ilk düdüğü, daha sonra Beşiktaşlı Tayfur Havutçu'nun barajı ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci düdüğü çaldı. Pozisyonun devamında top kaleye gidince üçüncü bir düdük daha çalan Müftüoğlu, kural hatasına neden oldu. 9 Mart'ta tekrarlanan maç 0-0 bitti.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ

15 Aralık 2013 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasında, Kasımpaşalı futbolcu Ryan Donk, eline aldığı 'ikinci topu' ceza sahasındaki Beşiktaşlı Almeida'nın ayağındaki topa atmıştı. Bu pozisyon sonrası hakem Barış Şimşek'in oyunu hava atışıyla başlatması tartışmalara sebep olmuştu. 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından Beşiktaş maçın tekrarı ile ilgili TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

RIDVAN DİLMEN'DEN TAÇ ATIŞI AÇIKLAMASI

"Hakem hatası diyorum. Alanyaspor'un ilk golünde tekrarda izledim. Tacı kullanmışlar muhtemelen. Hakem yanlış yerden kullandın dedi. Benim bildiğim taç atışının değişmesi lazım. Fenerbahçe'ye geçmesi lazım. Ben öyle biliyorum. Kural değiştiyse bilmem. Ercan Taner, "Tacı yanlış kullandın, yerinden kullan" dedi. Gol oldu. Hakem yüzünden oldu demiyorum."