31 Ağustos 2021, Salı

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Adı Galatasaray ile anılan Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe devreye girdi! | Son dakika transfer haberleri

Adı Galatasaray ile anılan Halil Dervişoğlu konusunda flaş transfer gelişmesi yaşandı. Milli futbolcu için devreye giren Fenerbahçe Halil ile anlaşmaya vardı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktradı. Kul, "Fenerbahçe 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Brentford ile anlaşmaya çok yaklaştı. Halil Dervişoğlu'nun tercihi Fenerbahçe oldu." dedi. (FB spor haberleri)
31.08.2021
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