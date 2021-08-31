Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi nasıl bir oyuncu? Canlı yayında açıkladı...

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'yi yorumladı. Sarı lacivertlilerin Uruguaylı forveti için, "İlk kez Avrupa'da oynayacak. Bu bir handikap" dedi. Öte yandan oyuncunun teknik direktörünün görüşlerini de paylaşan Domaç, "Hızlı, hareketli, defans oyuncularını kolay eksilten, bitirişi mükemmel bir oyuncu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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