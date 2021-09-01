Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi nasıl bir futbolcu?

Süper Lig'e ve Avrupa'ya çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'den takıma dahil edilen Diego Rossi için A Spor yorumcusu Taner Karaman açıklamalarda bulundu. Karaman, "Rossi ön bölgede çeşitlilik sağlayacak bir futbolcu olarak ön plana çıkıyor. Diego Rossi Fenerbahçe için muhteşem bir transfer olarak gözüküyor." dedi. (FB spor haberleri)

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