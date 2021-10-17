Erman Toroğlu'dan Kim sözleri: Tam bir el bombası!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçının devre arası yorumunda A Spor'un usta ismi Erman Toroğlu'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin kırmızı kart gören stoper Kim için şu ifadelere yer verdi. "Kim ilk sarı kartı gördükten sonra zorlandı. Zaten ağır bir stoper tam bir el bombası" dedi. (FB spor haberleri)

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