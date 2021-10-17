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Erman Toroğlu'dan Kim sözleri: Tam bir el bombası!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçının devre arası yorumunda A Spor'un usta ismi Erman Toroğlu'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin kırmızı kart gören stoper Kim için şu ifadelere yer verdi. "Kim ilk sarı kartı gördükten sonra zorlandı. Zaten ağır bir stoper tam bir el bombası" dedi. (FB spor haberleri)
17.10.2021
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