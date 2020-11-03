Umudun simgesi Ayda bebek yemek olarak köfte ayran istedi!

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize gerçekleşti. Arama kurtarma ekipleri, 91 saat sonra Ayda bebeği canlı olarak enkazdan çıkardı. Bilinci açık olan Ayda bebek, yemek olarak köfte ve ayran istedi. İşte umudun simgesi olan Ayda bebeğin Türkiye'yi duygulandıran o videosu...

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