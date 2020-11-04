04 Kasım 2020, Çarşamba
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ABD'de seçim sistemi nasıl? Seçimde son durum ne? Donald Trump mı önde? Joe Biden mı?
Milyonlarca kişinin oy kullandığı ABD Başkanlık seçiminde heyecan dorukta, Donald Trump ile Joe Biden kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. Peki, son durum ne? Donald Trump mı önde? Joe Biden mı? İşte detaylar...
04.11.2020
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