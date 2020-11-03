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Turgay Demir'den Ayda bebek yorumu! "İşte mucize"

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize gerçekleşti. Arama kurtarma ekipleri, 91 saat sonra Ayda bebeği canlı olarak enkazdan çıkardı. Bu güzel gelişmeyle ilgili A Spor yorumcusu Turgay Demir de, "Bu anlayabileceğimiz bir duygu değil. Bunu anlayabilecek iki kişi var, birisi annesi birisi babası. İşte mucize" ifadelerini kullandı.
03.11.2020
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