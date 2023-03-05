Uluslarası Runtalya Maratonu öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Uluslararası Runtalya Maratonu Antalya'da gerçekleşiyor. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Spor birleştiren bir olgudur. Bugün onu yaşıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Sporun iyileştiren misyonunu en iyi şekilde ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı
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