İngiltere Premier Lig'e Ramazan ayı düzenlemesi!
İngiltere Premier Lig'de Ramazan ayı boyunca oynanacak maçlar sırasında Müslüman futbolculara oruçlarını açmaları için imkan sağlanacak. Konuyla ilgili bilgileri A Spor muhabiri Alpaslan Düven aktardı. | Son dakika spor haberleri
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