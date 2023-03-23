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İngiltere Premier Lig'e Ramazan ayı düzenlemesi!

İngiltere Premier Lig'de Ramazan ayı boyunca oynanacak maçlar sırasında Müslüman futbolculara oruçlarını açmaları için imkan sağlanacak. Konuyla ilgili bilgileri A Spor muhabiri Alpaslan Düven aktardı. | Son dakika spor haberleri

23 Mart 2023 | 11:40
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