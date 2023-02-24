Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan Fiorentina eşleşmesi yorumu
Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi’ndeki Fiorentina eşleşmesini A Spor’a değerlendirdi. Çalımbay, “Bize kuradaki en güçlü takımlardan biri çıktı. Ama ben takımıma güveniyorum. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Tek endişem lig maçlarından sonra sakatlık yaşamak.” ifadelerini kullandı.
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