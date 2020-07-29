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Tuzlaspor kupayı böyle aldı! İşte o anlar...

TFF 2. Lig play-off final maçında Tuzlaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı penaltı atışları sonucu kazanan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu. İşte Tuzlaspor'un kupayı aldığı görüntüler...
29.07.2020
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