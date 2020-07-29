29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor

Ziraat Türkiye Kupası bugün sahibini bulacak. Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
29.07.2020
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