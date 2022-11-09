TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ülke puanı açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu programında konuştu. Büyükekşi, "Ülke puanı sıralamasında 2000 yılında toplanan puandan daha fazlasını bu yıl topladık" dedi. İşte Büyükekşi'nin sözlerinin tamamı...
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