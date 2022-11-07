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21. Yüzyıl Belediyeciliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da düzenlendi

21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde Yerel Yönetimlerde Spor Paneli Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlendi.

07 Kasım 2022 | 15:39
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