21. Yüzyıl Belediyeciliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da düzenlendi
21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde Yerel Yönetimlerde Spor Paneli Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlendi.
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