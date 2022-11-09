Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı sözleri: Tartışmaya kapaklı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzon'da kutlamalarda stada 50-60 bin kişi geliyor. 20 saat sonra 1100 km uzakta Olimpiyat Stadyumu'nda son maçı oynadık. 80-90 bin seyirci yine stadyumda. Bunun dünyada eşi benzeri yok" dedi. Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da destek çıktı ve "Hoca asla ve asla tartışılmaz" açıklamasını yaptı.
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