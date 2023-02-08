Mehmet Akif Üstündağ: Enkaz altında oyuncularımız var
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulundu.
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