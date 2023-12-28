Suudi Arabistanlı futbolsever Süper Kupa finalini değerlendirdi!
Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Spor Servisi olarak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Faisal isimli futbolsever ile konuşma imkanı bulduk. Faisal, Riyad şehrindeki Al Awwal Stadyumu’nda oynanacak olan maçın favorisini Galatasaray olarak görürken, Fenerbahçe’nin mücadeleyi 2-1 kaybedeceğini ifade etti.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Taraftardan Süper Kupa yorumu! 28 Aralık 2023 | 12:00
00:56
Terim Panathinaikos'a imza atmak için Atina'ya gitti! 27 Aralık 2023 | 12:00
44:54
Turkuvaz Medya Grubu'nda Spor Zirvesi sona erdi! İşte sezonun en iyileri 25 Aralık 2023 | 12:00
00:37
Bursaspor - Diyarbekir Spor maçında ortalık karıştı! 20 Aralık 2023 | 12:00
00:28
Necmettin Erbakan Akyüz Filistin'i unutmadı! 17 Aralık 2023 | 12:00
09:31
Ahmet Dal: Stadı yenileyeceğiz! 16 Aralık 2023 | 12:00
02:14
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı trafik kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı! 08 Aralık 2023 | 12:00
01:57
Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı! 06 Aralık 2023 | 12:00