Turkuvaz Medya Grubu'nda Spor Zirvesi sona erdi! İşte sezonun en iyileri
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımlarıyla Turkuvaz Medya Grubu'nda gerçekleşen Spor Zirvesi sona erdi. Yapılan törenle birlikte sezonun en iyileri de belirlendi.
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