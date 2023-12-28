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İşte karşınızda Suudi Arabistan'ın meşhur yemeği Tütsülenmiş Tavuk Mandy!

Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Spor Servisi olarak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan kültürel detayları paylaşmaya devam ediyoruz. İşte karşınızda ülkenin en meşhur yemeklerinden biri olan Tütsülenmiş Tavuk Mandy...

28 Aralık 2023 | 14:18
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Suudi Arabistan'ın en öne çıkan lezzetlerini bir arada yiyebileceğiniz 3 şubeli Najd Village'da Tütsülenmiş Tavuk Mandy (Mendi) ve birçok yardımcı yiyecekten oluşan sunum garsonun da tavsiyesi üzerine geldi.

Basmati pirinci kullanılarak yapılan tavuklu ve kemikli etlerden oluşan bir yemek. Ama bildiğimizin dışından bir farkı var... Mendi buraya özgü bir baharat karışımının adıymış. Ve yemeklerde genel olarak çok popüler. Hangi baharatları kapsadığını sorduğumda kimyon, kişniş, kakule, tarçın, karanfil, karabiber ve defne yaprağı olduğunu öğreniyorum. Bu baharatları Türk kültüründeki gibi yemeklere direkt dahil etmek yerine farklı bir teknik kullandıklarını söylediler. Baharatları ayrı bir tavada aromaları çıkana kadar kavurup pirince ilave ederek özel bir lezzet elde etmişler. Bunun belki yüzlerce denemeden sonra bulunan özel bir lezzet olduğundan bahsettiler. Kavrulan bu baharatlar soğutulup yemeklere dahil ediliyor.

Nei Appam tatlısı ve Arap çayı. Nei Appam Türk kültüründeki helvaya benzerliği ile öne çıkıyor. Yerel bir tatlı. Ekstra ballı ve yağlı bir yiyecek. Çay ise birebir Türk çayına benziyor ama demliğe şeker eklenmiş halde servis ediyorlar.

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