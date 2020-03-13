13 Mart 2020, Cuma

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Sporda koronavirüs önlemleri

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu: "Futbol ile beraber basketbol, hentbol ve voleybol maçları da seyircisiz oynanacak" dedi.
13.03.2020

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