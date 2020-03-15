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Kocaelispor taraftarı koronavirüs sonrası öyle bir şey yaptı ki!

Koronavirüs nedeniyle seyircisi oynanacak olan Kocaelispor-Alemdağspor karşılaşması öncesi taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Kocaelispor'un taraftar grubu Ultras Gulf, giydikleri ilginç kıyafetlerle takımlarına moral verdi.
15.03.2020

Kocaelispor'un bugün seyircisiz olarak oynayacağı 1877 Alemdağspor maçı öncesinde Ultras Gulf grubu takım otobüsünü koronavirüse karşı giydikleri tulum ve meşalelerle karşıladı.

TARAFTARLARDAN KORONAVİRÜSE BEYAZ TULUM ÖNLEMİ
Beyaz renkli koruyucu kıyafetler giyen taraftarlar yeşil-siyah renkte meşaleler yakarak takım otobüsünün önünü kesti. Oyunculara moral veren taraftarlar tezahüratlarda bulunarak unutulmaz anlar yaşattı.

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