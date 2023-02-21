Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem! İşte sarsıntı anları
Son dakika deprem haberi: Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bu depremden 3 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem gerçekleşti.
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